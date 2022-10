Cosas de mal cristiano

ay, Dios mío, qué cosas pasan en el Reino Unido de los gran británicos. Parece que los del United no están tan “united” como presumen. Resulta que al pobrecillo Cristiano Ronaldo lo han apartado del equipo y no le van a dejar jugar en el próximo partido contra el Chelsea. Bueno, en realidad tampoco lo habían dejado jugar contra el Tottenham el miércoles pasado –aunque sí lo habían convocado— y claro, se mosqueó y se fue del campo un minuto antes de tiempo. ¡Un mísero minuto! Pero es que eso no se hace, chavalín; hay que ser buen cristiano y practicar eso de la humildad y la obediencia debida y acatar las decisiones de tu ser supremo, que, en tu caso, es tu entre-



nador –aunque tú, seguramente, te creas más listo que él—. Pero, vamos a ver, ¿qué problema tienes? ¿Que no te dejan jugar? Cómprate un equipo y juega cuando te dé la gana, que para eso es tuyo. Vamos, hombre. Será por dinero...