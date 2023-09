Las cosas que no se dirán, ni siquiera en lenguas cooficiales

el Congreso abre la puerta al uso de lenguas cooficiales en su seno. Lo hace, cómo no, en medio de la polémica, como siempre que en España se habla de idiomas (propios). Se presumirá ahora del avance en el reconocimiento multicultural, sin mencionar por quién lo haga que esa medida se aprueba, en realidad, como moneda de cambio y que cuesta imaginar la misma apuesta de haber una mayoría absoluta, aún progresista. Otros dirán que esto es un despilfarro, sin haber elevado la voz cuando se habla de dobles sueldos o de salarios hasta quince veces por encima del mínimo. Dirán incluso que esto es demagogia, sin despeinarse, sin pensar siquiera si no lo será argumentar contra el uso de lenguas cooficiales recurriendo a lo del gasto material. Si es que, al final, todos nos entendemos, ¿o no?