Crítica por los robos en Vilagarcía

Los robos en establecimientos comerciales de Vilagarcía que se han producido en los últimos tiempos ha derivado en crítica política hacia el gobierno local por parte del PP. Asegura este partido que “se pone serio con Varela”, el alcalde, al considerar que la seguridad tiene que ser una prioridad para su gobierno y que si no es así lo mejor que puede hacer es abandonar el cargo. La oposición está en su derecho de responsabilizar al regidor de todo lo malo que ocurra en la ciudad, pero sabrá también que la presencia policial no depende de Ravella y sí de Interior a quien ya ha solicitado más agentes, que no llegan.