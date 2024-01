Cuando anuncian Reyes en plena campaña

Vaya chasco se llevaron los usuarios de la A-6 cuando les anunciaron antes del pasado día 30 que el tramo cortado por reparación se iba a habilitar. Más de uno se acordó de la abuela, que culpa no tiene, de quien tuvo la idea de poner en el escenario a Besteiro (candidato del PSdeG elegido portavoz para darle más visibilidad) para dejarlo luego con el culo al aire. Las prisas no son buenas consejeras tal y como quedó demostrado. Ni abrieron el tramo antes de fin de año ni tampoco al pasar el año nuevo. Una desfeita. Los conductores tienen que estar hasta las mismas narices de tanto ‘regalito de Reyes’ desde Madrid hacia Galicia y luego no se cumple ni lo más lógico, que es tratar de mantener una vía de comunicación tan importante como es Galicia-Castilla y León, tan necesaria para nuestra comunidad. Pero bueno, de aquí al 18 de febrero promesas de este estilo e incumplimientos vamos a tener a mares, pero al menos deberían tener la decencia de disimular un poquito, porque a la gente no se le puede engañar de esa forma tan burda. Un poco de por favor.