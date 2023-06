Cuando la cabeciña no da para más

Lilith Verstrynge afirmó que si no está Irene Montero en las listas es muy probable que las mujeres pierdan el derecho a voto. Claro que estas tonterías las dicen entre los suyos para retroalimentarse porque no tienen sentido ninguno. La hija del que en su día lideró lo que es hoy el Partido Popular perdió absolutamente el norte y está superenfadada con Yolanda Díaz, porque la líder de Sumar cree que la ex mujer de Pablo Iglesias restaría si aparece en las listas. Y es que aún estos personajes no se han percatado de que han cometido una de las fechorías legales más escabrosas de nuestro país con la dichosa ley del solo sí es sí, que ha propiciado la rebaja de penas de violadores y que el Tribunal Supremo acaba de asestar un duro golpe tanto al PSOE como a Podemos, que en su día sacaron pecho por ‘semejante avance’ para las mujeres. Tanto es así que Pedro Sánchez se vio obligado a pedir perdón a las víctimas y querían pasar página con este tema, pero fue imposible porque ahora será ‘tema estrella’ en esta campaña de las elecciones generales. Un follón enorme.