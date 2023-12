Cuando se demuestra que menos es más

ya sabemos que no se puede aplicar a todo, pero aquella máxima de que ‘menos es más’ debería tenerse más en cuenta, por ejemplo, en lo que a decoraciones navideñas se refiere. Porque el despliegue lumínico no siempre es la solución más acertada y, a veces, lo único que hace falta es un poco de buen gusto, mucha creatividad y materiales reciclados. Así se consigue un recorrido por todo un pueblo en el que lo mismo uno se queda maravillado ante una mini noria, descubre una estación de esquí o le entran ganas de hacer una visita a la casa de los gnomos. El camino ya lo ha marcado Allariz, que puede presumir de decoración sostenible y atractiva. La presencia de turistas en la localidad se ha multiplicado desde que comenzó el encendido navideño a principios de mes y las expectativas pasan por que sean muchos más los que se acerquen a recorrer las once paradas de la ruta hasta el día 9 de enero. Porque, insistimos –ahora con otro aforismo, que se note que hay recursos–, ‘no es cuestión de cantidad, sino de calidad’. Y no miramos a nadie.