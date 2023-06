Cuando el régimen es partidista

podemos ha hecho oficial la expulsión del partido a los tres concejales que tienen previsto dar su apoyo a la candidatura de la ‘popular’ Marta Maroto para presidir el Ayuntamiento de La Guardia, de forma que desbancarían al PSOE y a su candidato, Javier Pasamontes, de una Alcaldía que han ostentado desde hace más de 20 años. Además, según informan fuentes de Podemos a Europa Press, se va a mandar un requerimiento al Ayuntamiento de La Guardia para que se considere tránsfugas a estos tres ediles electos, de forma que no puedan formar parte de un grupo municipal bajo las siglas de Podemos. Solo hay que imaginarse como será el candidato socialista para que la extrema izquierda decida que prefiere que gobierne la derecha en ese municipio, con los radicales que son. Y es que no importa el partido que sea y de donde sea, lo importante es que los intereses generales de la población debe de estar por encima de los régimes de los partidos políticos. Pero no, todo se queda en las siglas.