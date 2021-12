Las cuarentenas menguantes

Entre salud y economía, el Consejo Interterritorial de Salud ha elegido, por supuesto, la economía. La polémica decisión de rebajar el aislamiento a los casos positivos a siete días no tiene ningún fundamento científico. Es más, si uno se contagia y no desarrolla grandes síntomas, no tiene más que esperar diez días y, automáticamente, el sistema decide que ya está sano como para salir de su encierro y volver al lugar de trabajo. No hay pruebas, ni un triste test de antígenos de esos de a cuatro euros. La cuestión es que algunas administraciones estaban viendo como las plantillas se les quedaban cortas y han decidido que en lugar de contratar más bomberos o policías (que tampoco debe ser fácil), lo mejor es que curren, aunque nadie sepa a ciencia cierta si están sanos o no. Menos mal que la ministra Carolina Darias nos tranquilizó y aclaró que si tienen síntomas deben seguir la cuarentena... foto: Carolina darias | aec