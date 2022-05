El delegado de la Xunta en Pontevedra está en forma

El delegado de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Luis López, está en plena forma. Y no solo por los kilómetros que se echa entre pecho y espalda dando pedales en una bicicleta, sino porque cada día está en veinte sitios diferentes. A veces es difícil seguirle el ritmo y en su agenda oficial parece que ya se omiten algunos de los actos en los que tiene presencia, bien ejerciendo sus funciones de representación o acompañando a algún conselleiro o conselleira en una visita oficial. Si sigue así va a tener que montar una pequeña oficina en el asiento de atrás de su coche para atender las cuestiones burocráticas entre viaje y viaje, porque el hombre no tiene parada. Dice que no es un político de sillón y despacho, sino que le gusta relacionarse con la gente de forma directa. Abofé que sí.