Delinquir no debería salir gratis

estamos acostumbrados a ver como los amigos de lo ajeno salen de rositas de sus fechorías. Leemos que asaltan propiedades privadas o roban, que su oficio es ese. Que son detenidos y que a los pocos días vuelven a estar en la calle porque el delito no tiene la entidad suficiente para tomar otros tipos de medidas. Es decir, que delinquir les sale gratis. Nadie repara en que si se asalta a un jubilado o jubilada lo poco que le roban (400 o 600 euros) para ellos es un mundo. Que si entran en un piso o casa, el daño es enorme. No solo por lo que se llevan, también por los destrozos que dejan tras de sí. Los que legislan no reparan en eso, pero deberían. Hay mil formas de corregir, ahora que aún estamos atentos, a unos delincuentes que no valoran el respeto por lo que no es suyo, así que deberían de existir medidas disciplinarias (económicas para los que puedan afrontar los daños) y también prestaciones en beneficio de la sociedad, como prestación de servicios públicos. Cualquier cosa, menos que salga gratis robar.