Demasiadas emociones para una sola tarde

Lo del sábado en Riazor podía ser perfectamente el resultado de un reto: ¿que no podemos hacer un homenaje, un acto de recuerdo y una despedida de un jugador en el mismo partido? Sujétame el cubata. Y así fue, que en este batiburrillo de nostalgia, admiración, agradecimiento y emoción desbordada hubo quien no había terminado de secarse la lagrimita que le asomaba por el rabillo del ojo y ya necesitaba volver a sacar el pañuelo. Mauro y Bebeto, qué grandes. Qué representación de esa época en la que el Deportivo tenía magia. Deslumbraba. Enamoraba. Lo recordaban bien los que vieron jugar de blanquiazul a los dos brasileños, algunos cuando todavía no eran adolescentes, y el sábado se dejaban las gargantas coreando los nombres de las dos leyendas deportivistas. Luis Suárez, el coruñés Balón de Oro. No hay más que decir. Álex Bergantiños, el capitán, el hombre de club, el de casa. Que lo ha dado todo por los colores. Tres reconocimientos que conmueven por separado y juntos son casi demasiado.