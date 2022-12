Demasiadas veces sin médico en el PAC

La ausencia de médicos en los PAC se está convirtiendo en algo normal cuando tendría que ser una excepción y como tal no volver a repetirse. Los vecinos de Vilagarcía y de Caldas fueron los afectados en esta ocasión, pero ya es algo recurrente en la mayoría de los centros de salud. No es de extrañar que se colapsen las urgencias del Hospital do Salnés y que el personal sanitario del centro de Ande esté agotado física y psicológicamente porque no tienen el cribado propio de la Atención Primaria y claro, cuando alguien se pone enfermo acude al ambulatorio y si no hay médico, al hospital. Pura lógica.