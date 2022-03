El deporte también dice no a la guerra

para enfrentarse a quien provoca una guerra cualquier medio es bueno: la política, la economía, la cultura, el deporte... La unión ante el abusador es la clave. La FIFA al fin lo ha entendido y ha decidido vetar a Rusia del próximo Mundial de Catar, siguiendo la recomendación del Comité Olímpico Internacional de que no se permita participar a representantes rusos y bielorrusos en ninguna competición internacional. Que las banderas y los himnos de los que no respetan las vidas ajenas no manchen al resto de los países. Aislamiento y rechazo es lo único que mere cen de nuestra parte. FOTO: Infanitno y Putin | EFE