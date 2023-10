El deportivismo es noticia

volvemos a hablar de fútbol. Perdón, mejor dicho del Deportivo. ¿Por qué? Pues porque el equipo coruñés volvió a ser noticia ayer a nivel nacional en televisiones y radio. ¿Por los jugadores? Pues no, porque tampoco se merecen semejante atención. Fue noticia que muchos de sus aficionados han pasado la noche del martes en vela haciendo cola en las oficinas de atención al socio para hacerse con algunas de las pocas entradas para el partido del fin de semana en el campo de la Ponferradina, próximo adversario del equipo coruñés. Ahora viene la pregunta del millón: ¿qué razón hay para seguir a un equipo que no está dando satisfacciones a sus seguidores? Está claro que por fútbol no es, pero en la calle se respira deportivismo por todos los lados. Incluso los no abonados o socios, siguen de cerca al equipo de su ciudad. No hay bebé que nazca en el seno de una familia blanquiazul y no lo registren antes en el club que en el propio Registro Civil. Este fenómeno trae de cabeza a los que no son de aquí. Los foráneos no encuentran explicación posible. El Depor ya supera a muchos equipos de Primera en fidelidad. ¿Se acuerdan de aquello de ‘Papá, por qué somos del Atlético’? Pues los deportivistas lo superan.