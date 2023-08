Los ‘designados’, fieles en puestos de confianza

Nada ocurre en A Coruña y en cualquier ciudad de nuestra geografía nacional. Internacionalmente lo desconozco, pero que no les extrañe. Todo esto viene a que nos hacen llegar a los nuevos directores de área y otras contrataciones del Ayuntamiento herculino, que son de libre designación. No es el caso del nuestro, pero algunas casas consistoriales, se abusa de eso, de lo que vulgarmente se llama ‘enchufe’. Aquí, en nuestra ciudad lo vienen haciendo desde siglos, gobierne quien gobierne. Contratan a gente afín como es lógico. En algún caso es ‘pagar favores’, la famosa cadena. También se utilizan para ir trabajando de cara al futuro, pero lo normal es que en puestos de dirección tengan conocimientos. Eso se supone. Viendo la lista sería de igual manera si los de la oposición tuvieran mando en plaza. Así que tampoco pueden poner el grito en el cielo. El ciudadano no repara en estas cosillas, salvo cuando surge algún problema en un área determinada, que es cuando se echan las manos a la cabeza. Por lo demás, como decíamos. Nada nuevo bajo el son.