Un despropósito que sorprende

Nadie lo puede entender. Al ‘caso Jimmy’, el seguidor deportivista asesinado en Madrid presuntamente en un enfrentamiento con seguidores del Atlético de Madrid, parece que muy pronto le darán carpetazo, ya que la Fiscalía ha llegado a un acuerdo con setenta y uno de los ochenta y dos acusados, por lo que rebajarían las penas. Así empezó ayer en el Juzgado de lo Penal número 23 de Madrid el juicio contra 82 ultras del Atlético de Madrid y del Deportivo por la riña multitudinaria ocurrida en los alredores del Vicente Calderón, el pasado 30 de noviembre de 2014. Lo curioso del caso es la pieza principal, que está pendiente de que la Audiencia de Madrid decida si la archiva definitivamente, una vez que la jueza no procesó a nadie por la muerte del seguidor coruñés porque no tenía indicios suficientes para ello. La verdad es que es un despropósito que la investigación no haya dado con los verdaderos culpables de un asesinato y solo se juzgue una riña entre ultras.