Un destino final más confortable

lleva hablándose de la ampliación del cementerio municipal de Ferrol desde hace muchos años y cada corporación va parcheando la situación como puede, con nuevos nichos intercalados que han ido desvirtuando un cementerio con una constitución muy agradable, con zonas verdes y espacios de paseo entre filas de tumbas. Ahora parece que esa ampliación será una realidad y no por no tener prisa ninguna en ocupar uno de los espacios del camposanto se puede obviar lo innegable. Catabois se ha quedado pequeño para una población envejecida y que no ha afrontado, aunque sí planificado, la necesidad de un sitio para descansar.