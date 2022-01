Devolver todo lo que se ha robado

hay a quien le ponen la pierna encima y ya no se la quitan en la vida. Eso debe de pensar Julían Muñoz, que tras haber sido pillado tras sacar dinero del Ayuntamiento de Marbella a expuertas fue condenado a prisión. Con él su pareja, Isabel Pantoja, que ahora no quiere saber nada de su antiguo amor y, ahora, ve cómo la Audiencia Nacional ordena embargar el dinero que Telecinco le pague al exalcalde por participar en diferentes programas de la cadena. En este caso no es cuestión de piernas opresoras. Se trata de algo más mundano, de haber robado y no haber devuelto todo lo desfalcado. Así de simple. FOTO: Julián muñoz i aec