Diez años viendo fotos de Marte

Ya hace diez años que el Curiosity llegó a Marte. Y parece que fue ayer cuando nos asombrábamos con cada foto que mandaba de un par de piedras y una arena rojiza que lo mismo venía de un planeta a millones de kilómetros de distancia que de una playa de Lanzarote. Pero ha pasado un tiempo y toca hacer balance. Amartizar, como hito, es indiscutible. Ahora, para lo que nos interesa, que es encontrar otro sitio en el que instalarnos para cuando acabemos de destrozar la Tierra, la misión todavía no ha conseguido un resultado claro. Todo apunta a que en algún momento Marte contó con las condiciones necesarias para albergar vida. Y que en algún otro momento eso cambió y se convirtió en el desierto que es ahora. Y hasta ahí hemos llegado. La NASA calcula que en unos once años podrá tener en sus manos las primeras muestras de suelo marciano. A lo mejor tienen que acelerar el proceso, que al ritmo que va lo del cambio climático, igual no nos da tiempo a organizar la evacuación interestelar.