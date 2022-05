Era difícil y, además, resultó imposible

El espíritu arlequinado apareció, pero no fue suficiente. Al Arosa al final no le salió la cuenta y regresa a Tercera solo una temporada después del sueño de Segunda RFEF. Lo de ayer era realmente difícil y, además, no pudo ser. El empate de los vilagarcianos, en su casa, ya los sentenciaba. Pero es que, además, aunque hubiesen ganado, no dependían de sí mismos. Y lo que tiene depender de otros es eso, que al final el Marino asturiano venció al Navalcarnero y la carambola tornóse del todo imposible. Así que casi dio igual que el Arosa incluso desperdiciase un penalti en el último suspiro. Queda eso, suspirar.