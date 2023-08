El difícil papel de la Federación vecinal coruñesa

que dicen que la presidenta de la Asociación de Vecinos de A Coruña, Luisa Varela, está pelín “cabreada” con el movimiento de algunas de las entidades que se han plantado ante el Ayuntamiento con casi 5.000 firmas para solicitar más limpieza, más seguridad y celeridad de las administraciones locales, provinciales, regionales y nacionales con las okupaciones, que son un enorme foco de conflicto en los barrios. Así que se nos ocurren algunas preguntas: ¿Para qué sirve la Federación de Asociaciones de Vecinos? ¿Hay que tener algún carné o simpatía por algún grupo político? ¿A qué espera la Federación para alinearse con los barrios que deciden plantar cara a unos políticos que se escudan en que no tienen competencias pero no mejoran las ordenanzas en favor de los coruñeses y miran hacia otro lado favoreciendo al que delinque? No sabemos si doña Luisa Varela tiene alguna poción mágica para solucionar la inseguridad y tampoco como su Federación no se pone al frente de las protestas.