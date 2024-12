El Juzgado de Caldas prepara una subasta de la parte de arriba de un dúplex en Valga que tiene una particularidad: no se puede entrar. Resulta que en la parte de abajo vive un inquilino y el inmueble en cuestión no tiene acceso desde el exterior y, que se sepa, las servidumbres de paso no están reguladas para este tipo de situaciones. A ver qué solución se le encuentra al problema.