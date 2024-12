Treinta años como concejal, los últimos 18 como alcalde, dan para mucho. Las despedidas nunca son fáciles y la de ayer no lo fue para Juan Manuel Rey, el edil que llegó a desafiar a su partido barriendo hojas con una escoba en uno de los momentos más tensos de sus mandatos. No se resignó y luchó hasta lograr su propósito de presentarse con el PSOE, pese a que, en un principio, con los estatutos en la mano, no podía. El pueblo salió en su apoyo y ese es su legado, la defensa de sus vecinos.