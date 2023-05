Efectos del uso indebido del VaiBike

Una decena de bicicletas del servicio VaiBike de Vilagarcía sufrieron daños importantes después de que los usuarios las utilizaran en el circuito de pump track recientemente inaugurado en A Florida. Como esos vehículos no están adaptados para semejante estrés de subes y bajas, saltos y derrapes, las averías que sufrieron son considerables. Llegados a este punto no está de más recordar que este servicio está pensado para que vecinos y visitantes se puedan desplazar por la ciudad pedaleando de forma tranquila y no para practicar piruetas o carreras de velocidad. A ver si no ocurre nunca más.