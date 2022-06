El emérito regatea el regreso a Sanxenxo y se queda en tierra

El rey emérito no vendrá este fin de semana a Sanxenxo, tal y como había anunciado el alcalde de la localidad, Telmo Martín, aunque no pierde la esperanza de que pueda estar en el mundial de vela que acogerá la villa turística de O Salnés en las próximas semanas. Al parecer, no se trata de un plantón, puesto que expertos y analistas coinciden en señalar que en esta decisión tiene mucho peso la conversación de más de cuatro horas que mantuvo con su hijo Felipe VI durante su anterior visita. Y es que tal y como están las cosas llegar a bombo y platillo no es lo más aconsejable para la imagen de la corona, por más que en Sanxenxo sea bienvenido.