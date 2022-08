Las empresas se quejan de no cobrar

La morosidad empresarial aumentó tres puntos en el primer trimestre del año en relación al trimestre anterior, su mayor repunte en doce años, según el indicador de Cepyme. Los pequeños y medianos empresarios subrayan que este incremento se debe a la desaceleración de la economía, afectada por la escalada de precios y las consecuencias del conflicto de Ucrania, lo que está teniendo “efectos negativos sobre la recuperación y reduciendo la liquidez de las empresas”. Algo no cuadra cuando por un lado, se habla de desaceleración y, por el otro, las empresas no cobran y no tienen liquidez.