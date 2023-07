Entre la economía real y la prevista

el encarecimiento del dinero, motivado por el ciclo de subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) iniciado en julio de 2022, no impacta de igual modo en los costes de todos los segmentos empresariales. Del ratio medio de endeudamiento de 160.000 empresas españolas, en base a las cuentas anuales de sus tres últimos ejercicios depositadas en el Registro Mercantil, las microempresas se han convertido en el segmento potencialmente más afectado al acumular un mayor nivel de endeudamiento. El tamaño empresarial es uno de los principales aspectos que más condiciona las necesidades de financiación. En este sentido, mientras las empresas medianas y grandes han logrado reducir un punto su ratio medio de endeudamiento (59%) en el último año, las microempresas se mantienen como las más endeudadas (70%), once puntos porcentuales por encima. Así que eso de la recuperación y avances en la economía no es todo tan claro y feliz como presenta el Gobierno. Algo no cuadra.