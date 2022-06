Que el entrenador y los jugadores se lo crean

Sufrir es a lo que está acostumbrado el deportivismo. Todos hemos asumido el fracaso de haber fallado en lograr el ascenso directo, pero eso ahora queda en un segundo plano porque ya habrá tiempo a analizar y profundizar sobre ello. Ahora lo que importa es que el equipo blanquiazul se centre en los playoff y hoy A Coruña entera cruzará los dedos. No es que no se tenga confianza en el Depor, que sí. Ahí está la ciudad engalanada con los colores, pero es que últimamente hay que reconocer a los que dudan que el equipo no fue durante muchas jornadas muy fiable. Donde sí ganamos de salida es en la entrega de la afición, la mejor de España. Prueba de ello que es que la Liga de Fútbol Profesional la reconoció como tal. Ahora solamente falta que el entrenador y los jugadores sepan que son el Depor.