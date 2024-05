Está claro que no conduce a nada continuar ‘matando al mensajero’

Atacar al periodismo no es buena idea. Poner diana y señalar a un profesional de la información, te guste o no lo que opine, además de ser una cobardía, es políticamente incorrecto. En este caso la izquierda política española se equivoca y critica precisamente, lo que achacan a países con gobiernos ultraconservadores. Pero está claro que los peores dictadores son aquellos que quieren controlar el periodismo y solo quieren imponer medios entregados, así se secuestraron democracias en muchos países del mundo, como Venezuela, y otros del mismo corte. Este Gobierno debería saber de que sin periodismo no hay democracia. La libertad de prensa es sagrada. Estar defendiendo esto en el siglo XXI es muy triste.