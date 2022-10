Estamos en pleno apogeo político

empezó la carrera política y aquí todo el mundo comienza a marcar territorio, no solamente a nivel local, si no también a nivel nacional. En el Ayuntamiento de A Coruña estamos ya expectantes por como los distintos grupos están diseñando sus hojas de ruta, tanto es así que tampoco parecen mostrar sus cartas demasiado pronto para buscar, se supone, los efectos esperados. En cualquier caso, desde el Gobierno local saben que se acabó la ’dicha’ y que a partir de ahora verá los dientes y las uñas de la bancada de la oposición que buscarán las contradicciones y las debilidades de los que toman las decisiones. La moción, tal y como se informaba ayer desde estas mismas páginas, es un primer golpe. Sin embargo, no parece que Inés Rey esté muy preocupada por el asunto y eso lo hace saber cada vez que se le presenta la oportunidad, lo que pone de manifiesto que su grupo también cuenta con su propia estrategia de cara a la próxima cita electoral para María Pita.