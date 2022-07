Etiquetado claro para todos

Los consumidores se ven en un problema al leer las indicaciones de los productos del supermercado, por no hablar de los prospectos de los medicamentos. Son muchos los usuarios que tienen que tirar del menor de casa de buen ojo, o de la lupa para ver si el producto tarda diez minutos o cien en hacerse en el microondas antes de que explote o arda en brasas. Son cientos de productos de los que no se ve nada de nada de las instrucciones de preparación y no será por falta de superficie en los envases, que algunos dan para empapelar una habitación una vez extendidos en toda su amplitud.