La Eurocopa y el papel de España

“Nos han dado ho... por todos lados”, arengó Luis Aragonés antes de la final de Viena en la que España tumbó a Alemania e inició su edad de oro (Euro-Mundial-Euro). El visceral seleccionador recordaba con esas palabras las muchas dificultades atravesadas hasta aquel momento crucial, y la poca confianza que aquella selección había generado. Tenía razón: antes del torneo nadie creía en ellos. Lo mismo ocurre ahora con la España de Luis de la Fuente. No estamos comparando a este grupo con los de la era gloriosa: aquellos eran superiores. Pero no olvidemos que el actual plantel incluye a numerosos campeones con sus clubes y con la selección si bien en categorías inferiores. No es favorita, sí, ¿pero y si es la tapada?