Un exalcalde que siempre habla claro

Podrán decir de Francisco Vázquez todo lo que quieran y más. No vamos a hablar evidentemente de que puso A Coruña en el mapa nacional y como ejemplo de gestión en su día. Pasamos de ignorar el mar a disfrutar de él, con un Paseo Marítimo del que en otras ciudades con costa siguieron la estela. Pero es que ahora el exembajador en la Ciudad del Vaticano está ‘a full’ y no hay medio de comunicación nacional o internacional que no busque sus opiniones acerca de la situación política que está viviendo nuestro país. Vázquez no se corta, da igual que sea en la Cope, Debate, El Mundo, etc. dice lo que piensa desde la libertad de saber que no le atan vínculos partidistas, así que ayer mismo declaraba que: “Ha habido una voluntad por parte del Gobierno de boicotear la capacidad de votar con normalidad”, no solo se queda en el titular. El ex dirigente y referente político argumenta sus opiniones y eso causa malestar en la sede del PSOE, tanto que buscan silenciarlo y tratar de no responder. Saben que el exalcalde es un verso libre.