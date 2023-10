Excepcional Festa do Marisco

La presente edición de la Festa do Marisco está siendo excepcional, tanto por el número de visitantes como por las raciones vendidas y por la organización. Si bien la experiencia es un grado, no es fácil atender en tiempo y forma a miles de comensales y ofrecerles todos los servicios que necesitan. Este evento genera valor añadido en la comarca en unas fechas que permiten prolongar la campaña de verano a no pocos establecimientos hosteleros y mantener así el empleo. La fiesta gastronómica por excelencia de la comarca arousana finaliza hoy y a falta de conocer las cifras definitivas ya se puede indicar que son de récord.