A iniciativa da Xunta de Galicia do Bono Turismo é todo un éxito. Tal e como se dixo onte en Meis, xa se esgotaron todos, aínda que os establecementos que queiran adherirse todavía poderán facelo. Pensado en pandemia para a reactivación do sector, vén de demostrarse un bo instrumento de mobilización do turismo interior, que contribúe ademais a súa desestacionalización. A aceptación do público, xa só hai que vela.