Los famosos no son personas

Queridos famosos: no sois personas. Existís para que tengamos figuras a las que admirar, perseguir, imitar, amar, odiar o destrozar en las redes sociales. A cambio, vemos vuestras películas, vamos a vuestros conciertos y seguimos vuestras cuentas y canales. Y si os pedimos que os hagáis una foto con nosotros, o con nuestros hijos, vuestra respuesta ha de ser siempre preguntarnos cómo queremos que poséis. No importa la circunstancia. Día y noche, estando de promoción, recién salidos del dentista o intentando desconectar en un monte recóndito. Eso es así y así se lo enseñamos a las siguientes generaciones. No vaya a ser que salgan más respetuosas. Un padre que se precie de serlo insultará sin pudor al famoso que no cumpla los deseos de su pequeña. A Aitana le han caído un “asquerosa” y un “mierdera” por esta razón. Precioso. Así es como se hace. Que esa niña aprenda cuanto antes que no hay límites ni respeto cuando eres popular.