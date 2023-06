Feijóo lo tiene claro desde siempre

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirma que no dará “ni un paso atrás” en la lucha contra el maltrato a las mujeres y Abascal avisa de que sus votos son para un relevo de políticas. La verdad es que el dirigente gallego lo tiene muy claro en cuanto a la violencia machista, solo basta repasar su historial como presidente de la Xunta de Galicia y no hace falta recordar sus campañas en favor de leyes más duras contra la violencia de género. Pero el PSOE se lleva las manos a la cabeza porque el PP pacta con Vox para arrebatar el poder en algunas comunidades y alcaldías. Claro que es inevitable que los de Abascal no deje de decir barbaridades, pero la realidad es que los populares tienen muy claro su hoja de ruta. Más escándalo sería que pactaran con partidos de extrema izquierda o separatistas, tal y como hizo el presidente del Gobierno en funciones para continuar en La Moncloa como inquilino. Estamos en campaña electoral y cuando concluya todo volverá a la rutina, incluso decir tonterías y negar la evidencia.