Ferraz prepara a conciencia las elecciones gallegas

Pronto Alfonso Rueda anunciará las fechas exactas de la próxima cita electoral en Galicia. El presidente de la Xunta tiene las “manos libres” para tomar esa decisión de su propio partido, pero el de aquí, el gallego. Génova no quiere meter baza en ello, lo cual es una muy buena señal, porque Alberto Núñez Feijóo tampoco lo permitía en su día y es coherente que ahora mismo deje las manos libres para que Galicia sea independiente de su partido central. Practicar con el ejemplo es lo mejor. Pero esto de las campañas electorales no las marca los tiempos establecidos legalmente, todo lo contrario. Lo hacen los partidos casi siempre de la oposición y les da absolutamente igual que falte un año, seis meses o un mes. Cuando ellos crean oportuno se ponen a ello. Ahí está el PSOE, que ya decidió que el próximo objetivo para arrebatar el poder al PP es Galicia, así que comenzarán a desfilar ministros con promesas hasta que no haya mañana. En ello andan.