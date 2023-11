Ferrol opta por vivir en paz

Ferrol apuesta por la convivencia. Hace unas semanas, todas las fuerzas políticas salieron en tromba a denunciar unas pintadas racistas en la fachada de una organización de ayuda a inmigrantes. Ayer, la misma reacción unánime de rechazo de los cuatro partidos con representación en el Concello a cuenta de los mensajes estampados en las paredes de la sede del PSOE en la ciudad naval. Siempre hay quien desentona y se pasa tres pueblos, pero no representa a nadie. Y no será porque en esta ciudad no haya posturas enfrentadas. Pero por encima de todo está el marco del respeto. Y no nos gusta que nos muevan los marcos.