Ferrol, terra da fraternidade

Cincuenta años de amistad es algo de los que no muchos pueden presumir. Primero, hay que tener alguno más de cincuenta. Después, hay que superar muchas adversidades, distancias, olvidos y desencuentros para mantener viva la llama. Eso sí, quien tiene un amigo desde hace medio siglo tiene un auténtico tesoro. Por eso es bueno que Vila do Conde y Ferrol hayan vuelto a cruzar sus caminos. Todo comenzó con el “feeling” entre el Real Coro Toxos e Froles y la agrupación Rancho da Praça. El coro dispone desde ayer de una calle en la villa lusa y el reconocimiento será recíproco a no mucho tardar.