‘Kirk’ la profunda borrasca que afectó a Galicia en la jornada de ayer dejó todo un reguero de incidencias, algunas de ellas de relevancia. En O Grove también se dejó sentir con fuerza la lluvia y el viento, que se llevó por delante el tejado del instituto de As Bizocas, pero, pese a todo, no pudo con las ganas de disfrutar de las viandas en la Festa do Marisco, que volvió a generar grandes ventas.