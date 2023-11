La fiesta de la amnistía ya empezó

el anuncio de Pedro Sánchez a su partido de la amnistía “por el bien de España” da para un libro gordo, como el de Petete. Se dice que en todas las sedes del país del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se consultó su parecer, así las bases apoyarían al adorable y guapo líder. Pues, eso. Que en algunas sedes no acuden ni sus secretarios generales o líderes. ¿Se imagina a Inés Rey consultando a sus bases la decisión del presidente del Gobierno en funciones? Pues eso, que la cosa está en marcha porque lo que interesa es seguir en el poder al coste que sea. Seguro que vieron al dirigente socialista viajando junto al prófugo Carlos Puigdemont bajo un fotón con una urna del 1-O. Imagen idílica. En Europa no se tronchan más de risa con lo que ocurre en nuestro país políticamente porque ya no les da la mandíbula para tanto, aunque algunos países tienen sus cosillas. Pero en el nuestro seguimos con el espectáculo. ¿Cómo arreglar esto? Difícil. Si PSOE y PP tuvieran puntos de encuentro otro gallo cantaría. Pero aquí entran en juego la ambición y la vanidad. Nada que hacer.