La fiesta de la música y de la geopolítica

Eurovisión está viviendo un segundo florecimiento después de años en los que nadie se atrevía a confesar en voz alta que seguía con pasión el certamen, a riesgo de que lo tachasen de hortera. Y como no hay ocasión que no aproveche la política para convertir en motivo de confrontación, especialmente si tiene una audiencia millonaria, aquí estamos, analizando las votaciones como si fuesen auténticas declaraciones de intenciones de los gobiernos. Lo que antes era un comentario en la intimidad del hogar –“a ver, que somos vecinos, danos los doce puntos”– y con el tiempo pasó a juego de adivinación –Uribarri no fallaba cuando vaticinaba a quién le iba a dar cada país su máxima puntuación– ahora es un acto diplomático. Los mensajes políticos están prohibidos en las letras de las canciones, pero presentes en todo lo demás. Rusia bombardeando la ciudad de los representantes ucranianos minutos antes de que saliesen al escenario es la mayor evidencia. Menos mal que nos queda el televoto.