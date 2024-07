La XXIII Festa do Viño de Meaño celebró ayer su jornada central con un éxito de afluencia. La carpa se llenó hasta la bandera para presenciar el desarrollo de los nuevos nombramientos, el pregón y la participación de los televisivos Mozos de Arousa. No faltó de nada, ni siquiera un guiño a Lola Flores y una propuesta de hermanamiento con Jerez que el alcalde no dudó en recoger. Una edición redonda.