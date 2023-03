Una foto para aliviar la tensión electoral del PP en O Salnés

El conflicto de la mejilla amenazaba con enturbiar la campaña electoral, sobre todo en las filas del PP, partido que gobierna en la Xunta y que, a través de la Consellería do Mar, tiene la responsabilidad de la toma de decisiones en este sentido. Era evidente que toda esta tensión iba a salpicar a los alcaldes y candidatos locales, a quienes no les iba a quedar más remedio que pronunciarse y tomar partido. Y ayer lo hicieron con una puesta en escena que da la vuelta a la tortilla. Encabezados por Gonzalo Durán, que tendrá defectos, pero también virtudes y visión política, los alcaldables encabezaron una de las concentraciones masivas del sector con carteles de “non ao decreto” para ganarse los parabienes de los bateeiros. Sin embargo, en la otra orilla de la Ría no gustó tanto.