El fútbol como balón de oxígeno

La ministra argentina de Trabajo, Raquel “Kelly” Kismer de Olmos, pidió dejar en un segundo plano la lucha contra la inflación durante el Mundial de Qatar, puesto que “un mes no va a hacer una gran diferencia”. Las declaraciones de Olmos sembraron una fuerte polémica en el país, cuyos precios al consumidor experimentaron un alza interanual del 83% en septiembre pasado. Esto mismo piensan otros dirigentes no tan australes con respecto a otros temas. Los políticos miden sus tiempos según sea el calendario social, no en tiempos de estado. Es que los populismos es lo que tienen, que siembran migas para entretener.