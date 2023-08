El fútbol no tiene caras ni colores

El fútbol femenino en España ha logrado en poco tiempo lo que el masculino no consiguió jamás: interesar al otro sexo. Interesarle en número suficiente, se entiende. Y es verdad que las victorias, como las que va consiguiendo la selección en el Mundial de Australia, crean afición, pero no lo es menos que frente al combinado nacional de chicos, algo decadente y espeso en los últimos tiempos, el de las chicas va como un tiro y, merced a su fulgurante progresión y a los títulos internacionales de las más jóvenes, son ellas las que ofrecen, hoy por hoy, un espectáculo más ilusionante y un fútbol más innovador. El fútbol femenino en España ha conseguido eso en poco tiempo, pero no tan poco en realidad: hace exactamente 109 años, que se dice pronto, un equipo español de muchachas, el “Spanish Girl’s Club”, deslumbró tanto que se le quiso contratar para una gira por Europa. Pero corría 1914, y, como se sabe, corría malamente, de suerte que el estallido de la I Guerra Mundial frustró esa gira, y, con ella, el despegue.