El gas es un gran argumento para no meterse con Rusia

Para reforzar la idea de muchos españoles de ‘qué necesidad tendremos nosotros de meternos en un conflicto de Rusia y EEUU’ llega la amenaza de la falta de gas. Que no es que Putin haya salido sacando pecho a decir que nos corta el suministro, pero tampoco hay que descartar esa posibilidad. De hecho, hace unos meses Rusia redujo el flujo que enviaba al continente y aunque Vladimir alegó que se debía a necesidades internas casi nadie le creyó. Sonaba demasiado a maniobra de presión para dejarle claro a la Unión Europea quién tiene la sartén por el mango y la cocina encendida. En España no parece que vaya a haber problemas de abastecimiento, pero de una subida de precios no nos libraría nadie. Y no es que nos lo podamos permitir, precisamente.