Generar nuevas obras significa mantenimiento

Aplaudimos todas las iniciativas políticas, sobre todo las locales, para generar obras. Nadie se opone a eso e incluso es elogiable. Tener nuevos parques, nuevas vías de circulación, rehabilitar paseos y contar con nuevos museos... todo es una maravilla. Inlcuso, como decíamos, a nivel provincial. Pero el problema viene después y el ciudadano no entiende que haya nuevos parques y no se cuiden los que tenemos que, por falta de mantenimiento, acaban por deteriorarse de tal forma que se necesita una inversión mayor para ponerlo en condiciones. Da auténtica pereza circular desde la avenida de Alfonso Molina hacia Novo Mesoiro, la maleza se come prácticamente las pocas aceras que hay y los hierbajos de la mediana rozan la carrocería de los vehículos. ¿En que se gasta el dinero dedicado al mantenimiento de la ciudad? Que sí, que la mayoría es a eso, pero seguro que una parte se destina a otras cosillas y de ahí que el ciudadano tiene la sensación de que no hay mantenimiento.