George Clooney se ha ganado la libertad

Qué maravilla debe de ser levantarse y saber que uno ya ha ganado suficiente dinero como para no tener que volver a trabajar. Que incluso se puede permitir el lujo de rechazar una oferta de 35 millones de dólares por una única jornada laboral. Pues así es la vida de George Clooney, que a sus sesenta años tiene claras sus prioridades. Son tres: su esposa y sus dos hijos. Se acabaron para él los rodajes interminables y, por lo visto, los trabajos que no le parecen interesantes, por muy bien pagados que estén. Dicen que el dinero no da la felicidad y puede que tengan razón, lo que da es la libertad. FOTO: George, el libre, con su esposa | efe